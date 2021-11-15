У суботу та неділю, 13 і 14 листопада, у Національній опері України в Києві, пройшла головна театральна подія осені – святковий гала-концерт міжнародного балетного фестивалю "Серж Лифар де ля данс"

До слова Балет "Жизель" з Катериною Кухар: показ колекції костюмів і зірки серед глядачів

Головний концерт фестивалю "Серж Лифар де ля данс".

Організаторами балетного свята стало подружжя хореографів – Олександр Стоянов та Катерина Кухар. Ведучою фестивалю стала знаменита ювелірка Валерія Гузема.

На урочистому заході глядачі мали змогу побачити запрошених артистів з інших країн. Ввечері на сцену вийшли Адамжан Бахтіяр з "Астана-опера", Айдос Закан, Адепхан Шугила, а також Дар'я Кирик із Львівського Національного театру.

Свою майстерність демонстрували солісти Національної опери України: дует Олександра Стоянова та Катерини Кухар, дует Тетяни Лезової та Ярослава Ткачука, дует Анастасії Гурської та Андрія Гавришкіна, а також Ольга Голиця, Юлія Кулик, Анастасія Шевченко та багато інших. Відкрили фестиваль студенти Академії Сержа Лифаря фрагментом із балету "Лифар-сюїта".

Гала-концерт фестивалю / Фото пресслужби

Гості фестивалю

Серед гостей фестивалю можна було зустріти чимало зіркових пар та знаменитостей. Наприклад, Євгена Ніщука, Ксенію та Євгена Кошових, Євгена Хмару з дружиною Дар'єю Ковтун, Ольгу Фреймут та Володимира Локотка, Влада Яму з дружиною, Аніту Луценко з сім'єю, Андрія Єрмака, Іванну Ніконову, Андрія Лягущенка, Фаїну Тадєєву та багатьох інших.

Головну балетну подію осені не пропустило президентське подружжя Олени та Володимира Зеленського.

Зірки на фестивалі / Фото пресслужби