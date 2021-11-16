Как выяснилось, строгая судья "Танцев со звездами" и прима-балерина Национальной оперы Украины "дружит" далеко не со всеми стилями танцев. Балетом она занимается более 30 лет, тогда как страстную сальсу освоила всего несколько дней назад. По словам Екатерины Кухар, на это у нее было мало времени.

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Случилось так, что репетиции с Артуром Логаем и Анной Карелиной совпали с подготовкой к Международному балетному фестивалю Serge Lifar de la dance. Он отгремел в столице 13 и 14 ноября.

Однако Екатерина Кухар рискнула и "открыла в себе бальницу" за считанные часы. Несмотря на беспощадный хейт и унижения в сети она призналась, что получила потрясающее удовольствие от горячей сальсы на паркете "Танцев со звездами".

Если вы думали, что "уже поздно учиться новому" – забудьте! И сделайте наоборот ... Пробуйте! Старайтесь! Наслаждайтесь каждым глотком жизни, открывайте сердце новому! И невероятное количество дофамина вам обеспечено,

– ответила балерина всем хейтерам.



Екатерина Кухар с Артуром Логаем на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма балерины



​Екатерина Кухар с Артуром Логаем на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма балерины