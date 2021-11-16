Как выяснилось, строгая судья "Танцев со звездами" и прима-балерина Национальной оперы Украины "дружит" далеко не со всеми стилями танцев. Балетом она занимается более 30 лет, тогда как страстную сальсу освоила всего несколько дней назад. По словам Екатерины Кухар, на это у нее было мало времени.
Важно "Катя все испортила": в сети раскритиковали Екатерину Кухар за танец с Артуром Логаем
Случилось так, что репетиции с Артуром Логаем и Анной Карелиной совпали с подготовкой к Международному балетному фестивалю Serge Lifar de la dance. Он отгремел в столице 13 и 14 ноября.
Однако Екатерина Кухар рискнула и "открыла в себе бальницу" за считанные часы. Несмотря на беспощадный хейт и унижения в сети она призналась, что получила потрясающее удовольствие от горячей сальсы на паркете "Танцев со звездами".
Если вы думали, что "уже поздно учиться новому" – забудьте! И сделайте наоборот ... Пробуйте! Старайтесь! Наслаждайтесь каждым глотком жизни, открывайте сердце новому! И невероятное количество дофамина вам обеспечено,
– ответила балерина всем хейтерам.
Екатерина Кухар с Артуром Логаем на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма балерины
Екатерина Кухар с Артуром Логаем на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма балерины
Екатерина Кухар с Артуром Логаем на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма балерины
В комментариях вдохновленную сальсой Екатерину Кухар поддержали десятки поклонников:
- "За несколько дней классическую школу нигде не деть. Поэтому и движения плавные, будто осторожнее, но это было очень красиво и эстетично";
- "Однозначно один из лучших танцев сезона";
- "Хочется больше видеть вас в бальных танцах, очень красиво";
- "В этом номере все было так гармонично. Вы красавица, и как говорится, талантливый человек, талантливый во всем";
- "Какая Вы, Екатерина, очаровательная танцовщица и обольстительная женщина";
- "Круто вы станцевались! Я болею за эту пару".
Полный текст публикации Екатерины Кухар:
Я открыла в себе бальницу. Если вдруг вы думали, что "уже поздно учиться новому" – забудьте! И сделайте наоборот!
За пять сезонов "Танцы со звездами" я успела примерить на себя такие разные амплуа, как роль ведущей, певицы и даже почувствовала себя бальницей.
И хотя времени для совместных репетиций с Артуром Логаєм и Анной Карелиной у меня практически не было, в связи с возрождением легендарного фестиваля Serge Lifar de la dance, удовольствие от танца и partners in crime (соучастия в преступлении ред. Showbiz 24) я получила потрясающее! Именно эмоции делают нашу жизнь ярче!
Пробуйте! Старайтесь! Наслаждайтесь каждым глотком жизни и теми дарами, которые оно вам преподносит! Делитесь своими эмоциями с другими! Открывайте сердце новому! И невероятное количество дофамина вам обеспечено.