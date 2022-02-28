Після концертів у Росії: Софія Ротару повідомила, що в Києві молиться за українських захисників

Співачка Софія Ротару, що виступала в Росії та отримувала там нагороди, висловилась про війну. Вона розповіла, що перебуває в Києві та молиться за українських захисників

Українська співачка Софія Ротару, що часто виступає в Росії та отримує там нагороди, на 5 день російсько-української війни порушила мовчання.

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Ротару про війну в Україні

Виконавиця опублікувала допис, у якому висловилась про війну. Вона зауважила, що свобода не варта агресії, смертей та руйнування.

Незалежність і свобода коштує дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки!

– написала Софія Ротару.

Артистка повідомила, що перебуває в Києві. Там вона молиться за українських захисників.

"Я у Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні! Пишу цей текст і так, мої руки трясуться. Тремтять, бо по всій Україні точаться жорстокі бої… Сил нам усім і миру!" – написала вона.



Софія Ротару висловилась про війну / Фото з інстаграму Софії Ротару

Нагадаємо, ще в грудні 2021 року Софія Ротару виступила на фестивалі "Пісня року" у Москві. Там вона сфотографувалась в обіймах Філіпа Кіркорова, який вперто мовчить та не говорить про російське вторгнення в Україну.

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Текст публікації Софії Ротару

Сумно, сумно аж за край...

Незалежність і свобода коштує дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки!

Я у Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні! Пишу цей текст і так, мої руки трясуться. Тремтять, бо по всій Україні точаться жорстокі бої… Сил нам усім і миру!

…Одна калина за вікном,

Одна родина за столом,

Одна стежина, щоб до дому йшла сама,

Одна любов на все життя,

Одна журба до забуття

І Україна, бо в нас іншої нема!