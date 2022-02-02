Після конфліктів з донькою: як батько Ріанни відреагував на її першу вагітність
Джерело:Page Six
Знаменита співачка Ріанна довгий час перебувала у напружених стосунках з батьком Рональдом Фенті. Та попри все, він "у захваті" від новини про її вагітність.
Вже кілька днів інтернет гуде новинами про те, що Ріанна та A$AP Rocky стануть батьками вперше. Не міг не поділитися враженнями й батько артистки.
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Як батько Ріанни прокоментував її вагітність
Попри складні стосунки з донькою Рональд Фенті повідомив, що на дев'ятому небі від щастя.
Я в захваті! Я такий щасливий, що стрибав з радості. Я досі дуже схвильований. Ріанна завжди говорила, що хоче дітей та любить їх. Вона завжди дбає про своїх племінників, дітей своїх двоюрідних братів… Вона буде гарною мамою,
– сказав чоловік.
Рональд додав, що бачив ексклюзивні світлини доньки з оголеним животом ще до того, як вони з'явилися в інтернеті.
"Вона повідомила мені цю новину вночі та надіслала кілька фотографій. Я на сьомому небі від щастя. Моя дочка неймовірно красива як зовні, так і всередині. Вся наша сім'я дуже щаслива і чекає, коли малюк з'явиться на світ", – поділився батько зірки.
Ріанна вагітна первістком / Фото Diggzy
Чому у Ріанни напружені стосунки з татом
- У 2019 році виконавиця подала судовий позов на батька Рональда Фенті. Все тому, що він створив компанію Fenty Entertainment й пов'язував її зі співачкою. Так його фірма швидше стала успішною, бо користувалась ім'ям Ріанни.
- Знаменитість повідомляла, що намагалась особисто вирішити з батьком це питання, однак це не допомагало. Тому вона звернулась до суду й назвала дії тата шахрайськими й вимагала відшкодування. Адже на той час Ріанна активно займалась власним б'юті-бізнесом Fenty.
- Та навіть до судового позову стосунки батька й доньки були непростими. В інтерв'ю співачка повідомляла, що Рональд мав наркотичну й алкогольну залежність та вдавався до фізичного насилля над дружиною, тобто мамою виконавиці.
- Попри конфлікти з батьком Ріанна підтримувала стосунки з татом. Коли він захворів на коронавірус у 2020, зірка придбала апарат для штучної вентиляції легень та надіслала його в Барбадос, а також телефонувала йому щодня.