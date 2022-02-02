Уже несколько дней интернет гудит новостями о том, что Рианна и A$AP Rocky станут родителями впервые. Не мог не поделиться впечатлениями и отец артистки.

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Несмотря на сложные отношения с дочерью Рональд Фенти сообщил, что на девятом небе от счастья.

Я в восторге! Я так счастлив, что прыгал с радости. Я до сих пор очень взволнован. Рианна всегда говорила, что хочет детей и любит их. Она всегда заботится о своих племянниках, детях своих двоюродных братьях... она будет хорошей мамой,

– сказал мужчина.

Рональд добавил, что видел эксклюзивные фотографии дочери с обнаженным животом еще до того, как они появились в интернете.

"Она сообщила мне эту новость ночью и прислала несколько фотографий. Я на седьмом небе от счастья. Моя дочь невероятно красива как снаружи, так и внутри. Вся наша семья очень счастлива и ждет, когда малыш появится на свет", – поделился отец звезды.



Рианна беременная первенцем / Фото Diggzy

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