Вже кілька днів інтернет гуде новинами про те, що Ріанна та A$AP Rocky стануть батьками вперше. Не міг не поділитися враженнями й батько артистки.

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Попри складні стосунки з донькою Рональд Фенті повідомив, що на дев'ятому небі від щастя.

Я в захваті! Я такий щасливий, що стрибав з радості. Я досі дуже схвильований. Ріанна завжди говорила, що хоче дітей та любить їх. Вона завжди дбає про своїх племінників, дітей своїх двоюрідних братів… Вона буде гарною мамою,

– сказав чоловік.

Рональд додав, що бачив ексклюзивні світлини доньки з оголеним животом ще до того, як вони з'явилися в інтернеті.

"Вона повідомила мені цю новину вночі та надіслала кілька фотографій. Я на сьомому небі від щастя. Моя дочка неймовірно красива як зовні, так і всередині. Вся наша сім'я дуже щаслива і чекає, коли малюк з'явиться на світ", – поділився батько зірки.



Ріанна вагітна первістком / Фото Diggzy

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