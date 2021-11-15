Після брехні на "Танцях": Войтенко оголосив справжню причину розриву з дружиною

Свою участь у "Танцях з зірками" Костянтин Войтенко присвятив дружині, з якою нібито розсварився через проєкт. Валентина не стала підігравати чоловіку й зізналась, що їхній конфлікт триває з квітня. Тепер актор зізнався, що до розриву призвела нечесність з самого початку шлюбу.

Шість років тому зірка серіалу "Коли ми вдома" одружився з коханою – танцівницею Валентиною. Перед весіллям пара зустрічалась усього рік, і судячи зі слів Костянтина Войтенка, не встигла пізнати одне одного.

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Після брехні на "Танцях з зірками" про заздрість дружини він оголосив справжню причину сварки. За словами актора, це нечесність, адже кожен з них шукав подвійне дно у своєму партнері й намагався підлаштувати під себе.

Якщо глобально й чесно – нечесність на самому початку. Коли ти додумуєш за людину, що вона може бути ось такою, коли ти не приймаєш її такою, яка вона є, хочеш переробити її,

– зізнався Костянтин Войтенко.

11 випуску "Танців з зірками" актор заявив, щоі більше не розкриватиме жодних деталей особистого життя, адже Валентині це не подобається.

Костянтин Войтенко підтвердив, що розсварився з Валентиною ще у квітні, однак роз'їхалися вони значно пізніше – влітку. Причиною переїзду актора від сім'ї став нібито не відкритий конфлікт з дружиною, а шалений ритм зйомок і репетицій. Він не хотів завдавати клопоту близьким і відволікатися сам.

"Ми роз'їхалися не тому, що ми посварилися, а тому що так нам зараз комфортніше. У мене дуже зараз напружений графік, і ми просто не можемо, ми заважаємо одне одному", – емоційно пояснив Костянтин Войтенко.

Костянтин Войтенко з дружиною і донькою / Фото з інстаграму Валентини

Що відомо про сварку Костянтина Войтенка з дружиною