Темою десятого випуску "Танців з зірками" став "Сімейний вечір". Один танець учасники виконували зі своїми партнерами, а другий номер – з родичами. Втім, Войтенку довелось танцювати сольно, адже його дружина Валентина так і не з'явилась на паркеті, щоб танцювати модерн. У відеощоденнику перед виступом Войтенко зізнався, що дуже шкодує про його "сповідь" на всю країну про проблеми у шлюбі.

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"Насправді, я дуже шкодую, що розказав про наш конфлікт з дружиною на всю країну. Публічне обговорення тільки загострило всю ситуацію. Багато хто з глядачів подумали, що причиною нашого конфлікту стало те, що ми обоє хотіли потрапити на "Танці з зірками", а потрапив тільки я. Це не так. Причина є, вона дуже серйозна, але я не буду це розповідати, тому що це наш особистий простір", – поділився Костянтин.

Валю, вибач мені, будь ласка, що я обговорював нашу сварку на всю країну. Якби я міг, я б відмотав час назад і не розказував про це. Але, на жаль, це неможливо. Пробач за те, що я зробив тобі боляче,

– заявив актор Костянтин.

Чоловік до останнього сподівався, що дружина його підтримає на паркеті під пісню гурту "Бумбокс" – "Вахтерам" та навіть підготував для неї червону сукню. Але зі сльозами на очах він станцював наодинці, обіймаючи плаття. Але перед коментарями суддів до нього все ж вибігла Валентина та міцно його обійняла.

"Попри будь-які моменти, які відбуваються у сімейному житті у кожної сім'ї, було і є дуже багато прекрасного між нами з Костею. Я відчула, що я не можу сьогодні не приїхати і не підтримати його у сімейному ефірі", – прокоментувала професійна танцівниця. В інстаграмі вона написала, що рада, що зробила це.

Реакція Валентини на номер чоловіка

На балконі, де їх зустрічала Маша Єфросиніна, вона додала, що їй зовсім не подобалось те, що проєкт "вдерся у її спальню" та обговорював сімейні проблеми на всю країну.

"Було багато почуттів, але я думаю, що наша історія сьогодні про те, що родина, яку всі мріють бачити в рамочці, вона переживає теж складні часи. Я дуже не люблю, що про мене і про стосунки з Костею щотижня розповідають по національному телебаченню. Таке враження, що ці всі софіти, камери вдерлися в нашу спальню і обговорюють наше сімейне життя. Будь-яка сім'я переживає різне і дуже чесно буде також про це говорити", – зазначила Валентина.

За такий чуттєвий та проникливий номер Влад Яма, Катерина Кухар та Макс Чмерковський дали Костянтину рекордні 30 балів.

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