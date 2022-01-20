Пішов з дому, – скільки часу Андре Тан приховував розлучення з дружиною

Відомий український модельєр Андре Тан ще у травні 2021 року заявив про розлучення з Аліною Харечко. Та до цього він пів року приховував новину від публіки.

Український дизайнер Андре Тан зізнався, що шкодував про свою публічність. Це сталось тоді, коли він прийняв рішення розлучитися з дружиною.

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Скільки Андре Тан приховував розлучення

У складний період дизайнер вирішив не зізнаватися у всьому публіці. Він пів року приховував, що розлучився.

Я пішов із дому, жив у квартирі своїх друзів. Ми пів року це приховували. А потім з Аліною зрозуміли, що треба вже офіційно про це сказати – я ходжу на захід сам, її подружки вже комусь щось сказали, а хтось сказав комусь,

– зізнався модельєр.

Після розлучення Андре Тан переживав непростий час. Окрім розлучення, у нього з'явився величезний борг у 36 мільйонів гривень, в який він "заліз" через пандемію коронавірусу.

"Друзі мене піднімали з ліжка, просто витягували на вулицю, казали: "Ось дивись, пташка співає, сонечко світить, і ти маєш радіти цьому"", – поділився чоловік.



Андре Тан та Аліна Харечко / Фото з інстаграму Андре Тана

Що відомо про розлучення Андре Тана та Аліни Харечко