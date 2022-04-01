Серед росіян, які пропагують ідеї Кремля, є телеведуча Тіна Канделакі. Вона з маразматичними заявами виступала 18 березня в Москві на концерті з нагоди річниці окупації Криму.

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Суханов про Тіну Канделакі

Телеведучий неохоче говорить про росіянку, яка не припиняє підтримувати та пропагувати дії путінської влади. Суханов переконаний, що в росіян, які роблять так, зовсім інша шкала цінностей, з чим вже нічого не зробиш.

Пішла вона нах*й, та Канделакі. Я не хочу обговорювати. Мені це нецікаво. Не треба порівнювати себе з ними, називаючи їх колегами. Про таких людей взагалі не треба говорити, бо вони не варті того. Я не знаю, як їх схарактеризувати, не можу підібрати слова. Пішли нах*й всі, хто підтримує путінський режим,

– наголосив Суханов.

Відомі люди України тривалий час зверталися до росіян, намагалися донести правду про події в Україні. Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зауважив, що це беззмістовно. Ролики в соціальних мережах не можуть вплинути на цілий народ, тому треба шукати інші джерела впливу на жителів Росії.