Український музикант Святослав Вакарчук поділився, що двояко ставиться до звернень до росіян. Звичайне відео в інстаграмі не зможе одразу вплинути на цілий народ.

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Думка Вакарчука про звернення до росіян

Співак підкреслив, що після одного відеозвернення в інстаграмі у росіян не прокинеться совість й вони не підуть на вулиці, щоб зупиняти Путіна.

В такому сенсі ці звернення беззмістовні, я це зрозумів достатньо швидко. До білорусів трошки більш змістовні. Але з одної причини – в них шалена цензура. Дуже тяжко це так чи інакше передати,

– сказав Святослав Вакарчук.

Водночас фронтмен "Океану Ельзи" додав, що незалежно від того, як ми сприймаємо Росію та росіян – вода камінь точить.

"І чим більше "Голос Америки" і "Радіо Свобода" працювали на розваленій імперії зла, більше доходило цих голосів. Треба знаходити ефективні способи до них достукуватися. Це питання – які, над цим ми працюємо", – зауважив він.

Вакарчук пригадав, як Зеленський давав інтерв'ю російським незалежним медіа, а згодом його заборонили в Росії.

Нагадаємо, 27 березня кілька російських видань взяли інтерв'ю у президента Зеленського. Одразу після цього в Росії Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати це інтерв'ю та погрожував журналістам перевірками. Проте інтерв'ю все ж таки вийшло.

Сам факт, що це інтерв'ю заборонили є дуже крутим. Це неоднозначна ситуація. Просто записати звичайне емоційне інстаграм-інтерв'ю і сказати "астанавітєсь" – це точно не працює. Іти на інформаційні атаки через окопи їхні треба, просто треба це робити ефективно. Там де не працюють інформаційні рушниці, треба інформаційні "Гради" і "Калібр",

– підсумував артист.

Додамо, Святослав Вакарчук записував звернення до росіян ще у п'ятий день повномасштабної війни. Тоді він закликав виходити на вулиці та протестувати проти кровопролитної війни.