Среди россиян, пропагандирующих идеи Кремля, есть телеведущая Тина Канделаки. Она с маразматическими заявлениями выступала 18 марта в Москве на концерте по случаю годовщины оккупации Крыма.

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Суханов о Тине Канделаки

Телеведущий неохотно говорит о россияне, которая не перестает поддерживать и пропагандировать действия путинской власти. Суханов убежден, что у россиян, которые поступают так, совсем другая шкала ценностей, с чем уже ничего не поделаешь.

Ушла она нах*й, и Канделаки. Я не хочу обсуждать. Мне это неинтересно. Не нужно сравнивать себя с ними, называя их коллегами. О таких людях вообще не нужно говорить, потому что они того не стоят. Я не знаю, как их охарактеризовать, не могу подобрать слова. Пошли нах*й все, кто поддерживает путинский режим,

– подчеркнул Суханов.