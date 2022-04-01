Среди россиян, пропагандирующих идеи Кремля, есть телеведущая Тина Канделаки. Она с маразматическими заявлениями выступала 18 марта в Москве на концерте по случаю годовщины оккупации Крыма.
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Суханов о Тине Канделаки
Телеведущий неохотно говорит о россияне, которая не перестает поддерживать и пропагандировать действия путинской власти. Суханов убежден, что у россиян, которые поступают так, совсем другая шкала ценностей, с чем уже ничего не поделаешь.
Ушла она нах*й, и Канделаки. Я не хочу обсуждать. Мне это неинтересно. Не нужно сравнивать себя с ними, называя их коллегами. О таких людях вообще не нужно говорить, потому что они того не стоят. Я не знаю, как их охарактеризовать, не могу подобрать слова. Пошли нах*й все, кто поддерживает путинский режим,
– подчеркнул Суханов.
Известные люди Украины долго обращались к россиянам, пытались донести правду о событиях в Украине. Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отметил, что это бессмысленно. Ролики в социальных сетях не могут повлиять на целый народ, поэтому нужно искать другие источники влияния на жителей России.