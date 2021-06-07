Ведучий Пірс Морган назвав "іронічним" вибір імені для доньки принца Гаррі та Меган

Відомий британський телеведучий Пірс Морган, який часто критикує Меган Маркл та принца Гаррі, прокоментував ім'я їхньої новонародженої доньки. Він зазначив, що такий вибір може бути першим кроком для примирення сім'ї.

Британський ведучий Пірс Морган, який звільнився з одного з каналів через скаргу Меган Маркл, висловився про вибір імені для доньки принца Гаррі. Подружжя назвало новонароджену Лілібет, на честь королеви Єлизавети II. Так принцеса вимовляла своє ім'я, коли була маленькою.

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Пірс Морган розкритикував ім'я доньки принца Гаррі

Телеведучий у коментарі для програми Australia Today назвав такий вибір імені дивним. Адже після численних інтерв'ю принца Гаррі та Меган стало зрозуміло, що подружжя не надто добре ставиться до монаршої родини.

Це досить іронічно, чи не так? Є пара, яка останні кілька тижнів займалася тим, що звинувачувала в усьому королівську сім'ю і монархію, і ось вона називає дитину на честь королеви,

– розповів Пірс Морган.

Британський ведучий додав, що, ймовірно, таке рішення подружжя прийняло для того, щоб зробити перший крок і налагодити стосунки з близькими: "Можливо це їхній спосіб налагодити стосунки з сім'єю і покласти край ворожнечі?"

Водночас Пірс додав, що не хоче негативно висловлюватися про новонароджену доньку принца Гаррі та Меган Маркл. Він побажав сім'ї всього найкращого.

Я вважаю, коли народжується нова дитина, а у мене самого їх чотири, недобре критикувати й надавати новинам будь-якого негативного відтінку. Зараз їх в родині четверо. Бажаю їм усіляких гараздів та довгого і щасливого життя,

– підсумував Морган.

У твітері чоловік додав, що не хоче більше коментувати народження дитини принца Гаррі та Меган Маркл, адже пара завжди наголошує, що хоче бути конфіденційною.

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