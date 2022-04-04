Підтримали українців: на Греммі-2022 показали промовисті кадри з війни

На Греммі-2022 пригадали про Україну, в якій триває кровопролитна війна. Під час зворушливого виступу Міки Ньютон і Джона Ледженда на екрані з'явились кадри сучасної України.

На відміну від Оскара-2022, на Греммі не обмежились хвилиною мовчання. Україні було присвячено уривок урочистої церемонії.

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На Греммі показали кадри з України

Під час виступу Міки Ньютон та Джона Ледженда позаду на екрані показали світлини з російсько-української війни, що найбільше вражали світ.

Фотографії дітей, українців, що були змушені тікати зі своїх домівок, мали нагадати знаменитостям, які трагічні події відбуваються в серці Європи. Зауважимо, на премії згадали не тільки про українських біженців, а й переселенців з інших країн.



Кадри з сегмента про Україну / Фото Getty Images



Кадри з сегмента про Україну / Фото Getty Images

Джон Ледженд, Міка Ньютон і Любов Якимчук виступили на Греммі: відео

Греммі-2022 та Україна