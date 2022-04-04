В отличие от Оскара-2022, на Грэмми не ограничились минутой молчания. Украине был посвящен отрывок торжественной церемонии.
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На Грэмми показали кадры из Украины
Во время выступления Мики Ньютон и Джона Ледженда позади на экране показали самые впечатляющие мир фотографии из российско-украинской войны.
Фотографии детей, украинцев, вынужденных бежать из своих домов, должны были напомнить знаменитостям, которые трагические события происходят в сердце Европы. Заметим, на премии упомянули не только об украинских беженцах, но и переселенцах из других стран.
Кадры из сегмента об Украине / Фото Getty Images
Кадры из сегмента об Украине / Фото Getty Images
Джон Ледженд, Мика Ньютон и Любовь Якимчук выступили на Грэмми: видео
Грэмми-2022 и Украина
- На торжественной церемонии выступил президент Владимир Зеленский. Он призвал поддержать украинцев, не молчать об ужасной войне и болеть за мир в городах Украины.
- Украинская поэтесса Любовь Якимчук прочла щемящее стихотворение-молитву под музыку Джона Ледженда.
- Джон Ледженд дебютировал с песней Free, которую написал после нескольких недель войны в Украине. Ему аккомпанировала Мика Ньютон и бандуристка из Одессы.