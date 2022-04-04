У час російсько-української війни українському народові важлива підтримка з боку світової спільноти. На премії Греммі-2022, що відбулась 4 квітня в Лос-Анджелесі, про Україну не забули.

Варто знати Оголосили переможців Греммі-2022: на церемонії виступив Зеленський

Любов Якимчук виступила на Греммі-2022

На сцені урочистої церемонії виступила українська поетеса Любов Якимчук. Вона прочитала свій вірш "Молитва" зі збірки "Абрикоси Донбасу" англійською мовою.

Під час декламування віршу музикант Джон Ледженд виконував мелодію пісні Free. Йому акомпанувала бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан.

Любов Якимчук на Греммі-2022

Додамо, також на премії показали звернення Володимира Зеленського. Він закликав підтримати українців, не мовчати про жахливу війну та вболівати за мир у містах України.

Вірш Любові Якимчук в оригіналі

молитва

Отче наш що є на небі

у повному місяці

та в порожньому сонці

захисти від смерті моїх батьків

чия хата стоїть на лінії вогню

і вони не хочуть її покидати

як домовину

захисти мого чоловіка

який по інший бік війни

як по інший бік ріки

і цілиться своєю гвинтівкою в шию

яку колись цілував

я ношу на собі цей бронежилет

і не можу його скинути –

він мені як шкіра

я ношу в собі його дитя

і не можу його вигнати –

він через дитину оволодіває моїм тілом

я ношу в собі цю вітчизну

і не можу її виблювати

бо вона як кров –

тече в жилах

хліб наш насущний віддай голодним

і нехай вони перестануть їсти один одного

світло наше віддай темним

і нехай їм проясниться

і прости нам зруйновані міста наші

хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим

і не введи нас у спокусу

зруйнувати світ цей зіпсутий

але визволи нас від лукавого

скинути наш тягар вітчизни

як дешевий бронежилет –

важкий і мало помічний

захисти від мене

мого чоловіка, моїх батьків

моє дитя і мою вітчизну