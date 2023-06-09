Настав час покласти край, – Горбунов закликав закрити Червоний Хрест через бездіяльність

Юрій Горбунов жорстко висловився про міжнародні організації через бездіяльність щодо підриву Каховської ГЕС. Він запропонував закрити Червоний хрест.

Телеведучий Юрій Горбунов емоційно прокоментував мовчазну та байдужу реакцію світу на екологічну катастрофу після підриву росіянами Каховської ГЕС.

До слова Тіна Кароль відправила човни та жилети на Херсонщину для порятунку людей із затоплених будинків

Юрій Горбунов запропонував закрити Червоний Хрест

Шоумен поділився, що гідної реакції на екоцид та техногенну катастрофу не було від жодної міжнародної організації. Це стосується як МАГАТЕ, так і ООН. Особливо Горбунова обурила діяльність Червоного Хреста – його працівники зараз допомагають жителям Бєлгородщини, замість звернути увагу на реальну трагедію.

Знаєте, чим зараз займається Червоний Хрест? Вони привозять гуманітарну допомогу мешканцям Бєлгородської області. Все, що відбувається в нашій країні – їм це нецікаво. Може вже, нарешті, настав час покласти цьому край?! Безглуздості існування цих організацій. Їх не треба реформувати, їх треба закрити та забути про їхнє існування,

– запропонував Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов про Червоний Хрест: відео

Українці підтримали телеведучого у коментарях:

"Червоний Хрест і ООН – розігнати!!! Не мають права існувати ці організації після того, як ми побачили їх повну бездіяльність!";

"Цікаво, які внески сплачує наша країна щорічно до цих організацій? Бо діяльність цих "благодійних фондів" не безплатна для держав";

"Юро, записуйте це англійською і відзначайте ці організації в дописах.. А то це бачать ті, хто і так все на власній шкурі відчувають";

"Саме час Україні спільно із дружніми державами створити альтернативу ООН та Червоному Хресту";

Хто ще висловлювався проти міжнародних організацій

Катя Осадча нагадувала про те, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має право впливати на обидві сторони "конфлікту". Та організація нічого не робить, щоб врятувати українців на тимчасово окупованих територіях. Чимало населених пунктів там затопило, відомо про перших загиблих. Червоний Хрест повинен захищати цивільне населення, а бездіяльність – це вбивство.

Ксенія Мішина також розкритикувала ООН та Червоний Хрест. За її словами, виходить так, що одній країні можна відбирати території, влаштовувати геноцид та екоцид та не отримувати у відповідь ніякого покарання. Це немов паралельні реальності, де організації, що відповідають за мир, заспокоюють себе уявною "неоднозначністю" подій.