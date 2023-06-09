Телеведущий Юрий Горбунов эмоционально прокомментировал молчаливую и безразличную реакцию мира на экологическую катастрофу после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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Юрий Горбунов предложил закрыть Красный Крест

Шоумен поделился, что достойной реакции на экоцид и техногенную катастрофу не было ни от одной международной организации. Это касается как МАГАТЭ, так и ООН. Особенно Горбунова возмутила деятельность Красного Креста – его работники сейчас помогают жителям Белгородщины вместо того, чтобы обратить внимание на реальную трагедию.

Знаете, чем сейчас занимается Красный Крест? Они привозят гуманитарную помощь жителям Белгородской области. Все, что происходит в нашей стране – это неинтересно. Может уже, наконец, пора положить этому конец?! Бессмысленности существования этих организаций. Их не нужно реформировать, их нужно закрыть и забыть об их существовании,

– предложил Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов о Красном Кресте: видео

Украинцы поддержали телеведущего в комментариях:

"Красный Крест и ООН – разогнать!!! Не имеют права существовать эти организации после того, как мы увидели их полное бездействие!";

"Интересно, какие взносы платит наша страна ежегодно в эти организации? Потому что деятельность этих "благотворительных фондов" не бесплатна для государств";

"Юро, записывайте это на английском и отмечайте эти организации в сообщениях. А то это видят те, кто и так все на собственной шкуре чувствуют";

"Именно время Украине совместно с дружественными государствами создать альтернативу ООН и Красному Кресту";

Кто еще высказывался против международных организаций

Катя Осадчая напоминала о том, что Международный комитет Красного Креста имеет право влиять на обе стороны "конфликта". Но организация ничего не делает, чтобы спасти украинцев на временно оккупированных территориях. Многие населенные пункты там затопили, известно о первых погибших. Красный Крест должен защищать гражданское население, а бездействие – это убийство.

Ксения Мишина также раскритиковала ООН и Красный Крест. По ее словам, получается так, что одной стране можно отбирать территории, устраивать геноцид и экоцид и не получать в ответ никакого наказания. Это как параллельные реальности, где организации, отвечающие за мир, успокаивают себя мнимой "неоднозначностью" событий.