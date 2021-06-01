Юрій Нікітін продюсував жіночі поп-гурти "НеАнгели", який розпався на початку березня, NikitA та Hollywood FM. За понад 15 років його підопічним регулярно пропонували гроші за інтимні послуги, однак вони ніколи на це не погоджувалися.

Цікаво Юра не прийшов, – Слава Камінська розповіла, як розпрощалася з Нікітіним

"Це зовсім інший бізнес і зовсім інший профіль, з яким я ніколи не хотів мати нічого спільного", – заявив музичний продюсер.

Найбільші суми продюсерській компанії Нікітіна пропонували за екссолістку гурту NikitA Дашу Астаф'єву. Понад 10 років тому красуня здобула титул Playmate of the Month американського журналу Playboy і стала "великою спокусою". За інтим з "суперзіркою світового масштабу" пропонували до 100 тисяч доларів.

Цифри звучали великі – 50-100 тисяч доларів. Різні цифри звучали,

– зізнався Юрій Нікітін.

Він запевнив, що ані Даша Астаф'єва, ані продюсерська компанія не погоджувалися на жодні пропозиції інтимного характеру. Нікітін дуже серйозно ставиться до людського фактору, тому йому щиро шкода ті гурти, які створюють з цією метою.

"Ось я дивлюся на артиста і розумію, що мені його реально шкода. Бо питання не в тому, буде чи не буде в нього близькість з продюсером, а що цей продюсер нічого не може йому дати. Тобто він не може побудувати для нього кар'єру. Тому ці випадки для мене досить прикрі", – додав Юрій Нікітін.

Зазначимо, раніше українська зірка Playboy Даша Астаф'єва зізнавалася, що її намагалися викупити в продюсера. За перехід під крило іншого наставника співачці пропонували 2,5 мільйони доларів!

Додамо, нещодавно колишня підопічна Нікітіна та ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська розповідала, що за 15 років в шоу-бізі спробувала все. Артистка вживала майже всі види наркотиків і мала пристрасть до алкоголю.