Українська зірка Playboy Даша Астаф'єва багато років присвятила попгурту Nikita, наставником якого був Юрій Нікітін. Як з'ясувалося, дівчину намагалися викупити в продюсера за 2,5 мільйони доларів.

Справжню популярність 35-річна Даша Астаф'єва здобула завдяки кар'єрі фотомоделі, підкоривши світ пікантними зйомками. За появу в рекламних фотосесіях вона отримує великі гонорари, однак найбільшу суму їй пропонували за перехід під крило іншого наставника.

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Співачка поділилася, що її хотіли викупити в Юрія Нікітіна за 2,5 мільйони доларів – майже 70 мільйонів гривень! Зважаючи на те, що Даша Астаф'єва була солісткою гурту Nikita аж до його розпаду, на пропозицію вона не погодилася. До слова, в складі колективу Nikita, в якому знаменитість співала з DJ NANA, вона отримувала не дуже великий відсоток від гонорарів – менш як 50 відсотків.

Так, найбільшу суму грошей Астаф'єва заробила за зйомку, але не в стилі ню – триста сотень доларів. За ці кошти вона змогла дозволити собі квартиру. Модель також пригадала, що перші гроші отримала завдяки саду бабусі.

"Я зривала вдома в бабусі груші і виходила трасу. Ми з іншими дітьми продавали", – зізналася Даша Астаф'єва.

Повне інтерв'ю Даші Астаф'євої: дивіться відео онлайн

У новому інтерв'ю знаменитість розповіла й про те, що ніколи не забуде 4 березня цього року. Тоді вона потрапила у лікарню та перенесла операцію через внутрішню кровотечу. Модель безвідповідально ставилася до свого здоров'я – ігнорувала сильний біль в животі та тамувала його знеболювальними.