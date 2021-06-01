Юрий Никитин продюсировал женские поп-группы NikitA, Hollywood FM и "НеАнгелы", распавшуюся в начале марта. За более чем 15 лет его подопечным регулярно предлагали деньги за интимные услуги, но они никогда на это не соглашались.

Интересно Юра не пришел, – Слава Каминская рассказала, как распрощалась с Никитиным

"Это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего", – заявил музыкальный продюсер.

Наибольшие суммы продюсерской компании Никитина предлагали за экс-солистку группы NikitA Дашу Астафьеву. Более 10 лет назад красавица получила титул Playmate of the Month американского журнала Playboy и стала "большим соблазном". За интим с "суперзвездой мирового масштаба" предлагали до 100 тысяч долларов.

Цифры звучали большие – 50-100 тысяч долларов. Разные цифры звучали,

– признался Юрий Никитин.

Он заверил, что ни Даша Астафьева, ни продюсерская компания не соглашались ни на какие предложения интимного характера. Никитин очень серьезно относится к человеческому фактору, поэтому ему искренне жаль те группы, которые создают с этой целью.

"Вот я смотрю на артиста и понимаю, что мне его реально жалко. Потому что вопрос не в том, будет или не будет у него близость с продюсером, а что этот продюсер ничего не может ему дать. То есть он не может построить для него карьеру. Поэтому эти случаи для меня довольно досадные", – добавил Юрий Никитин.

Отметим, ранее украинская звезда Playboy Даша Астафьева признавалась, что ее пытались выкупить у продюсера. За переход под крыло другого наставника певице предлагали 2,5 миллиона долларов!

Добавим, недавно бывшая подопечная Никитина и экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, что за 15 лет в шоу-бизе попробовала все. Артистка употребляла почти все виды наркотиков и питала пристрастие к алкоголю.