Відомо, що концертами-зеленками називають ті події, коли гурт чи артист відіграє свій останній захід в рамках якогось туру, до прикладу, і напарники по команді можуть собі дозволити якісь жарти на сцені. Тут може баранщик розіграти вокаліста чи навпаки. Зірки сприймають такі речі з гумором, та інколи навіть мстяться. Але є колективи, де розіграші влаштовують рідко й обережно.

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"У нашій музичній команді дуже сувора дисципліна. У мене надзвичайно багато задач під час концерту, і щоб отримати класну реакцію від публіки вкінці, потрібно дуже постаратися. Будь-який мікронюанс може завадити хорошому виступу. Тож "зеленки" в нас були, але дуже акуратні", – поділився Alekseev.



Alekseev на шоу "Хто зверху?" / Фото пресслужби Нового каналу

Проте бувало й таке, що організатори плутали пісні у трек-листі чи забирали воду виконавця, яка має обов'язково бути під час виступу.

А ще в мене є спеціальний розчин для зв'язок, і хтось навмисно щось туди підмішував. Якось додали лак для волосся. Не надто приємні відчуття, скажу я вам, – додав артист.



Alekseev на концерті / Фото з інстаграму виконавця