Відома співачка Христина Соловій опублікувала допис, в якому розповіла про початок своєї кар'єри. Щоб здобути популярність, дівчина переїхала до Києва.

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Коли я увірвалася в столицю і почала займатися музикою – це були "щурячі перегони", і вони навіть зараз іноді мене поглинають,

– поділилась Христина Соловій.

Артистка додала, що часто спостерігає за молодими артистами, які намагаються перевершити самих себе й порівнюють з іншими. На її думку, це дуже виснажує музикантів.

"Я не хочу бути однією з таких людей, тому я стараюся слухати себе і всім раджу робити так само. Ви проживаєте своє життя не для того, щоб комусь сподобатися. Бо як би вас не гріли всі ці умовні "лайки", в підсумку ви від цього щасливими не станете. Будьте уважні до себе і до всього, що ви робите", – підсумувала Христина.



Христина Соловій / Фото з інстаграму Христини Соловій

Як починалась кар'єра Христини Соловій

Дебют на телебаченні Христини Соловій відбувся на "Голосі країни" у 2013 році. Вона заспівала лемківську пісню "Горе долом ходжу".

Дівчина потрапила у команду Святослава Вакарчука. Тоді вона заявляла, що не буде виконувати російську попмузику й відмовиться від участі у проєкті, якщо до неї повернуться Тіна Кароль або Олександр Пономарьов.

Христина Соловій дійшла до півфіналу шоу. Після його закінчення вона почала працювати зі Святославом Вакарчуком і випустила перші пісні під його продюсерством.

Текст публікації Христини Соловій

Коли я увірвалася в столицю і почала займатися музикою – це були "щурячі перегони", і вони навіть зараз іноді мене поглинають. Я дивлюся на інших молодих артистів, як вони намагаються бути скрізь, як стараються бути кращими за себе, за інших, постійно себе з кимось порівнюють. Це дуже виснажує, людина швидко вигорає. Я не хочу бути однією з таких людей, тому я стараюся слухати себе і всім раджу робити так само. Ви проживаєте своє життя не для того, щоб комусь сподобатися. Бо як би вас не гріли всі ці умовні "лайки", в підсумку ви від цього щасливими не станете. Будьте уважні до себе і до всього, що ви робите.