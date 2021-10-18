7 випуск популярного проєкту "Танці з зірками" був присвячений українським хітам. Учасники обирали пісню улюбленого виконавця та танцювали під неї. Дмитро Каднай вирішив показати нового себе під пісню "Скрябіна" "Спи собі сама".

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"Скрябін" на "Танцях з зірками"

Лідер гурту KADNAY розповів, що саме з пісні "Спи собі сама" розпочалась його музична кар'єра. Він переміг у "Караоке на майдані" та став учасником проєкту "Шанс" під наставництвом Кузьми. Тож артист свій виступ вирішив присвятити Андрію.

Дмитро Каднай хотів сподіватися, що хоч би на 2 хвилини його кумир буде поряд. Фактично, так і сталося, адже Кузьменко "виступав" на паркеті з допомогою технічних можливостей, що розчулило всіх глядачів.

Як виявилося, дружина Андрія Кузьменка завітала на проєкт. Вона подякувала Дмитру за те, що той вшанував пам'ять її покійного чоловіка і сказала: "Чувак, ти крутий".

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Зазначимо, не тільки на "Танцях з зірками" виступав Кузьма. На концерт до 30-річчя незалежності України запросили відомий гурт "Скрябін". Разом з ним "заспівав" і Андрій Кузьменко, зображення якого з'явилось на великому екрані.

Мама музиканта згодом подякувала організаторам та всім, хто сумує за її сином.