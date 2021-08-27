Мама Кузьми про його "виступ" на День Незалежності

Жінка подякувала творцям концерту, який відбувся 24 серпня на НСК "Олімпійському". Вона зазначила, що душу переповнювало величезне відчуття гордості за суверенну Україну.

Участь в концерті взяли понад 30 українських артистів. А з допомогою новітніх технологій на головній сцені країни в особливий день "заспівав" Андрій Кузьменко. Глядачі зустріли музиканта шаленими оплесками.

Ольга Кузьменко подякувала всім тим, хто пам'ятає її сина та сумує за ним. Жінка щаслива, що у важливий для всіх день Андрій хоч таким чином був поруч.

Виступ "Скрябіна" на День Незалежності: дивіться відео онлайн

Текст публікації Ольги Кузьменко:

Хочу подякувати творцям святкового концерту до Дня Незалежності України, який відбувся 24 серпня в Києві на НСК "Олімпійському". Величезне відчуття гордості за свою суверенну державу Україну переповнювало мою душу.

Але коли на величезному екрані з'явився мій син, якого "повернули" завдяки новітнім технологіям і якого стадіон зустрів величезними оваціями, – це було фантастичне відчуття! Ніби Андрійко справді ожив, усміхався та співав свої "Кораблі".

Я розумію, що це голограма, але серце неймовірно радіє, що він повернувся. Бо всі так хочуть його ще раз побачити, поспівати разом і доторкнутися до його душі. Думка матеріальна, вона перетворюється в дійсність, а тим більше, що така величезна кількість людей цього прагнула.

Мені повторюють та висловлюють це бажання, коли приїжджають до Андрія в Брюховичі, щоб відвідати та помолитися біля його вічного спочинку.

Я дякую всім вам, дорогі мої українці, що силою мільйонів думок ви все-таки запросили Кузьму на зустріч у такий урочистий для всіх нас час!

Дякую з усього серця творцям цього новітнього чуда, дякую ініціаторам, виконавцям і режисерам. Дякую вам, люди, напевно, сказав би Кузьма!