Ще 17 серпня 2020 року Володимир Зеленський посмертно присвятив музикантові та лідеру гурту "Скрябін" звання Героя України. Через рік, 4 жовтня, орден Держави президент передав родині артиста.

Читайте також На шоу до Дня Незалежності "заспівав" Андрій Кузьменко: щемливий виступ "Скрябіна"

Президент передав орден Держави родині Кузьменка

Президент України зустрівся з батьком Андрія Кузьменка, Віктором, мамою Ольгою, вдовою Світланою Бабійчук та донькою Марією-Барбарою.



Зеленський з близькими Кузьменка / Фото ОП

Орден Держави вручається Героєві України за надзвичайні трудові досягнення.

Нагороду загиблого співака Зеленський передав його батькові. Він підкреслив, що Андрій Кузьменко досі живий завдяки легендарним пісням.

Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості,

– сказав глава держави.

Натомість Віктор Кузьменко висловив вдячність президентові за пам'ять про Андрія. "Дякую вам за добру пам'ять про нашого сина Кузьму Скрябіна. Бажаю вам міцного здоров’я та наснаги у вашій державницькій роботі", – поділився батько артиста.



Зеленський передав батькові Кузьменка орден Держави / Фото ОП

Загибель Андрія Кузьменка