Pianoбой виступив на сцені Leopolis Jazz Fest 2021: фото та відео

Спеціально до Дня Конституції України український гурт Pianoбой приготував унікальну джазову програму, з якою виступив на Leopolis Jazz Fest 2021. Дмитро Шуров і ще 12 музикантів приголомшили гостей фестивалю. Яким був концерт Jazz Live – дивіться в матеріалі Showbiz 24!

Раніше Дмитро Шуров зізнавався, що мріє зіграти дазовий концерт. І ця мрія здійснилася на головній сцені одного з найвідоміших джазових фестивалів у світі.

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Музиканта часто можна було зустріти на Leopolis Jazz Fest серед гостей. Тепер він разом із гуртом Pianoбой став частинкою історії фестивалю, адже приєднався до числа артистів, які виходили на сцену імені Едді Рознера.

Дмитро Шуров вважає виступ на Leopolis Jazz Fest значним досягненням у своїй творчій кар'єрі. В одному з інтерв'ю він зізнавався, що цей концерт є бентежним для нього та команди. Попри хвилювання музикантам вдалося об'днатися з людьми, які були в залі, занурити їх в унікальну джазову атмосферу.

Разом із Дмитром Шуровим на сцену вийшли:

контрабасист Микола Кістеньов;

гітарист Сергій Гризлов;

барабанщик Гриша Олійник;

органістка та вокалістка Оля Шурова;

вокалістка Оля Чернишова;

вокалістка Таня Ульянова;

на трубі та флюгельхорні грав Дмитро Криштал;

баритон і тенор саксофон – Григорій Паршин;

тенор, альт саксофон, флейта – Микола Ришков;

на тромбоні грав Березня Гаврись;

на перкусії грав Андрій Чайка.

Колектив показав себе в абсолютно новому амплуа й точно зміг підкорити серця гостей фестивалю, які приїхали з різних міст України та світу.

Родзинкою концерту Pianoбой стала зіркова гостя – Джамала. Публіка була в захваті від такого сюрпризу, який приготував Дмитро Шуров.

Яким був легендарний виступ українського колективу на Leopolis Jazz Fest – дивіться далі!

Концерт Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Джамала та Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Джамала та Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Джамала та Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу

Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: дивіться відео 24 каналу онлайн

Джамала та Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: дивіться відео 24 каналу онлайн

Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: дивіться відео 24 каналу онлайн

Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: дивіться відео 24 каналу онлайн

Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: дивіться відео 24 каналу онлайн

Pianoбой на Leopolis Jazz Fest 2021: дивіться відео 24 каналу онлайн

На сцені імені Едді Рознера у 2021 році також виступали: