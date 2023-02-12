"Хочу, щоб мене боялися": знамениті Pet Shop Boys викрили наміри Путіна у новому кліпі

Британський гурт Pet Shop Boys випустив пісню про Володимира Путіна. У треку та кліпі колектив демонструє думку про те, що лідер Кремля хоче повторити долю іншого диктатора – Сталіна.

Відомий британський гурт Pet Shop Boys з перших днів російського вторгнення підтримує Україну. Днями вони вчергове підтвердили свою позицію, випустивши промовистий трек та кліп про Володимира Путіна.

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Pet Shop Boys заспівали про Путіна

Pet Shop Boys презентували пісню Living in the past. У ній вони розповідають про думки та наміри Путіна, ведучи історію начебто з його вуст. Словами з треку музиканти натякають, що лідер Кремля хоче повторити долю диктатора Сталіна.

"Я хочу, щоб вони боялися мене, як всі боялись його"; "хочу, щоб люди помирали з моїм іменем на вустах", "хоч всередині я мертвий, програвати вже пізно", – співають музиканти.

Pet Shop Boys також презентували відео на пісню Living in the past, де показали кадри з інавгурації Путіна після перемоги у 2018 році, його поїздка у Волгоград цього року, де відкрили пам'ятник Сталіну та інші кадри, пов'язані з диктатурою в Росії.

Pet Shop Boys – Living in the past: дивіться відео онлайн

, нещодавно американський гурт Limp Bizkit випустив кліп , у якому використав діпфейки з обличчями Путіна, Зеленського й інших світових лідерів. Але у пісні музиканти натякнули на те, що хочуть миру у світі, що розчарувало їхніх фанатів.

Нагадаємо, британський гурт Pet Shop Boys мав заплановані концерти в Росії на літо 2022 року, однак всі вони були скасовані. Учасники колективу підкреслювали, що бажають дочекатись моменту, коли в країні впаде фашизм.

"Ми багато разів відвідували Росію і писали пісні з російською тематикою та впливами. Зараз неможливо уявити, щоб ми могли там побувати чи виступити. Але ми з нетерпінням очікуємо того дня, коли фашизм в Росії зазнає краху, кримінальні політики постануть перед правосуддям, почнуть говорити правду, РФ не буде нападати на сусідні країни, і народиться нова Росія. Сподіваюся, ми ще будемо поруч, щоб побачити це".