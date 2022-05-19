Культурне обмеження країни-агресора Росії триває. Відомий британський гурт Pet Shop Boys відмовився від концертів у країні.

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Pet Shop Boys не даватимуть концерти на Росії

Колектив Pet Shop Boys мав заплановані виступи на літо 2022 року. Та через військову агресію музиканти відмовились від концертів.

2009 року ми розпочали наше світове турне Pandemonium у Санкт-Петербурзі. Ми багато разів відвідували Росію і писали пісні з російською тематикою та впливами. Зараз неможливо уявити, щоб ми могли там побувати чи виступити,

– розповіли артисти.

Pet Shop Boys зауважили, що їхні тури на Росії можуть відновитися у майбутньому, але лише за певних умов.

"Але ми з нетерпінням очікуємо того дня, коли фашизм в Росії зазнає краху, кримінальні політики постануть перед правосуддям, почнуть говорити правду, РФ не буде нападати на сусідні країни, і народиться нова Росія. Сподіваюся, ми ще будемо поруч, щоб побачити це", – написали музиканти.



Афіша Pet Shop Boys / Фото з інстаграму артистів

Нагадаємо, концерти на Росії скасували й безліч інших гуртів, серед яких переможці Євробачення-2022 Måneskin. Рокери все-таки відправляться в тур, який довелося перенести через пандемію коронавірусу. Концерти Loud Kids зможуть почути не лише європейські, а й американські шанувальники Måneskin, але не російські фани. Виступи гурту у Москві та Санкт-Петербурзі скасовані, адже музиканти солідарні з українським народом та всіляко його підтримують.

"Звісно, ​​дуже важко робити показові оголошення, поки в Україні триває жахлива війна і страждають невинні люди. Ми спустошені за український народ і солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя такої кількості невинних людей, ми не будемо проводити заплановані концерти в Росії. Ми всі повинні разом стояти за мир зараз і завжди", – наголошували музиканти.