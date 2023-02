Після чергової цинічної заяви про війну засновника Pink Floyd Роджера Вотерса, оскандалився ще й американський гурт Limp Bizkit. Колектив випустив кліп на пісню Out Of Style, що належить до альбому Still Sucks.

Дивіться також "Не може стояти на сцені": у фан-клубі Олега Винника розповіли про його лікування в Берліні

Limp Bizkit випустили кліп з діпфейками

У кліпі музиканти використали діпфейки Володимира Зеленського, Путіна, Джо Байдена, Сі Цзіньпіна, Кім Чен Ина, а також Тома Круза. Учасники гурту грали нібито з їхніми обличчями. До слова, соліст Фред Дьорст у відеороботі зіграв лідера країни-терориста.

Пісня Out Of Style вийшла ще у 2021 році, однак у ній є рядки, що натякають на абстрактні поняття миру та єдності. Їх люблять використовувати поплічники російської пропаганди, які не готові визнавати тероризм, здійснюваний Росією щодо України. "Ми не можемо змінити минуле, але можемо почати сьогодні й зробити краще завтра", а також "Ми маємо бути в одній команді, в бісовій одній команді. Якщо ні, то ми – ніщо", – співають артисти.

Limp Bizkit – Out Of Style: відео

Кліп Limp Bizkit, що не дивно, дуже сподобався росіянам, вони почали розхвалювати гурт за їхню позицію. Однак є набагато більше реакцій з критикою, і не лише від українців, але й від американських фанів. Цікаво, що колектив видаляє коментарі, а також заборонив доступ до написання реакцій.

"Зі всією любов'ю до Limp Bizkit, цей кліп – розчарування";

"Епічне лайно. Я розчарований";

"А ви живете у цій війні? Вважаєте, не потрібно захищатися від агресії? Ще одне розчарування! Ставити агресора і жертву в один ряд – це дно";

"Це справжнє розчарування – чого ви знущаєтеся з Зеленського? Це справжній герой, що бореться за мир для усіх нас! Українці страждають через російську агресію, а ви постите цю нісенітницю? Ганьба вам!";

"Видаляєте коментарі? Не готові відповідати за свої вчинки?";

"Чому лідер групи не постав з обличчям Бена Ладена? Було б значно кумедніше";

"Повне лайно, криза жанру, поза межами: підтримка окупантів, вбивць, ґвалтівників і мародерів... Вам це смішно? Як гадаєте, це мистецтво чи розвага? Персонаж, якого зіграв пан Дьорст, знищило десятки місць і сіл в Україні з лиця землі! Ви були кумирами молоді початку 00-х років, а тепер ви, хлопці, – дно!";

Яку позицію займали Limp Bizkit

Кліп на пісню Out Of Style – не здивування. У 2015 році колектив приїздив до Росії, де в одному з міст соліст підняв та розгорнув плакат фаната з написом "Крим=Росія".

Фред Дьорст публічно підтримував окупацію Криму та заявляв, що хоче переїхати жити туди, щоб стати "частиною великого майбутнього Криму та Росії". Також він сподівався на дружбу з Володимиром Путіним.