Первісток принцеси Беатріс отримає титул: чому його не мають Арчі та син Євгенії

Кілька днів тому королівська сім'я повідомила, що онука королеви Єлизавети принцеса Беатріс вагітна первістком. Її дитина матиме титул через аристократичне походження батька.

Як виявилося, первісток принцеси Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці матиме титул, який отримає при народження. Натомість син принц Гаррі і Меган Маркл Арчі такого титулу не має, так само як і син принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка.

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Чому дитина принцеси Беатріс матиме титул

Едоардо Мапеллі Моцці, чоловік онуки королеви Єлизавети ІІ, є італійським графом. Коли пара одружилась, принцеса Беатріс стала італійською графинею. Тому й дитина подружжя матиме титул, щоправда, не британської королівської сім'ї, а граф або нобілі донна, що в перекладі з італійської – "шляхетна жінка".

Оскільки чоловік принцеси Євгенії, Джек Бруксбенк, не має аристократичного коріння, то й не може передати синові якийсь титул.

Арчі та син принцеси Євгенії не мають королівських титулів: в чому причина