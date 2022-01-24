Перший скандал на Нацвідборі: LAUD подав на Євробачення-2022 пісню, яку записав 2018 року

Співак LAUD пройшов у вісімку фіналістів Нацвідбору Євробачення-2022. Він представив пісню Head Under Water, яка "гуляє" мережею ще з липня 2018 року. Як це пояснює продюсер артиста, дізнавайтеся далі.

За правилами Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 можуть претендувати пісні, які не звучали публічно до 1 вересня 2021 року. Так, LAUD (справжнє ім'я – Владислав Каращук) втрапив у скандал. Однак продюсер Ігор Тарнопольський поспішив запевнити, що умови конкурсу вони не порушили.

До теми Список учасників Національного відбору на Євробачення-2022

Скандал на Нацвідборі Євробачення-2022 з LAUD

Підкорювати Європу LAUD хоче з ліричною піснею Head Under Water, яка ввійшла до його другого студійного альбому DUAL. Щоправда, цей трек у його виконанні доступний у мережі з 27 липня 2018 року. Проте продюсер запевняє, що все згідно з правилами.

Новий хіт LAUD написав голландський сонграйтер Daniel Boting. Він отримав його 2018 року й у рамках експерименту записав на студії. Head Under Water справді "гуляв" Інтернетом три роки, але його офіційний реліз відбувся пізніше, ніж 1 вересня 2021 року, як того вимагають правила Нацвідбору Євробачення-2022.

Ми зробили експериментальний запис з LAUD і, коли отримали настільки крутий результат, вирішили відкласти офіційний реліз до виходу альбому. Пісня увійшла до другого повноформатного альбому артиста, який був виданий 18 листопада 2021 року,

– виправдався продюсер.

LAUD – Head Under Water: слухайте пісню онлайн

Варто зазначити, що скандали довкола Нацвідбору на Євробачення-2022 провокували ті артисти, які не потрапили в довгий список учасників:

співачка ERIA звинуватила організаторів у корупції. Вона завила, що коли "немає продюсера, немає великих грошей, щоб дати хабар – немає місця у відборі". Натомість Суспільне натякнуло на хайп;

зірка 90-х Katya Chilly обурилась на Євробачення, бо написала "геніальну пісню, яка могла привезти перемогу", але її не взяли навіть у лонглист Нацвідбору.