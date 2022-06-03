Перші кроки бачу лише по відео, – Юрій Горбунов про те, як сумує за сином

Український телеведучий Юрій Горбунов сумує за своїми синами. Він зізнався, що бачить успіхи наймолодшого лише онлайн.

Український шоумен Юрій Горбунов ще не бачився з синами з початку повномасштабної війни. Всі досягнення хлопців він бачить лише онлайн.

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Юрій Горбунов про розлучення з сином

Телеведучий розповів, що понад 3 місяці не бачив синів. Хлопці ростуть дуже швидко й зірковий батько сумує за ними.

Коли ми розлучилися з Данилом, йому було 6 місяців, а зараз йому вже 9. Івану ми якраз відсвяткували 19 лютого 5 років. І Данило із дитини, яка лише лежала, вже сидить і стоїть на ніжках, робить перші кроки. Я це все бачу лише по фото або відео. Це мені шкода, звичайно,

– зізнався Юрій Горбунов.

Шоумен додав, що молодший син Данило інколи навіть не впізнає його через відеозв'язок: "Коли ми декілька днів не зідзвонюємося, то потім він так уважно дивиться, йому треба деякий час, щоб упізнати".



Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунов​а

, подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова задумується про всиновлення . Через війну в Україні чимало малюків залишились без батьків. Тож зараз пара не зовсім готова взяти дитину, однак вони розмовляють про цю можливість. "На мій погляд, ті сім'ї, які зможуть це зробити, матимуть таку можливість – просто зобов'язані це зробити. Бо це ще один внесок навіть не в перемогу, а в розбудову держави, добробут громадян, які залишаться в нашій країні, які будуть її відбудовувати".

Додамо, Юрій Горбунов розповідав, що у перші дні війни вивіз дружину та дітей на захід України. "Дуже складно. Я мрію, щоб ми всі разом зібралися вдома, зробили вечерю, повечеряли і я на ніч купав дітей. Це те, що залишається з нашого мирного життя і за чим ти сумуєш", – ділився ведучий