Український шоумен Юрій Горбунов ще не бачився з синами з початку повномасштабної війни. Всі досягнення хлопців він бачить лише онлайн.
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Юрій Горбунов про розлучення з сином
Телеведучий розповів, що понад 3 місяці не бачив синів. Хлопці ростуть дуже швидко й зірковий батько сумує за ними.
Коли ми розлучилися з Данилом, йому було 6 місяців, а зараз йому вже 9. Івану ми якраз відсвяткували 19 лютого 5 років. І Данило із дитини, яка лише лежала, вже сидить і стоїть на ніжках, робить перші кроки. Я це все бачу лише по фото або відео. Це мені шкода, звичайно,
– зізнався Юрій Горбунов.
Шоумен додав, що молодший син Данило інколи навіть не впізнає його через відеозв'язок: "Коли ми декілька днів не зідзвонюємося, то потім він так уважно дивиться, йому треба деякий час, щоб упізнати".
Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Додамо, Юрій Горбунов розповідав, що у перші дні війни вивіз дружину та дітей на захід України. "Дуже складно. Я мрію, щоб ми всі разом зібралися вдома, зробили вечерю, повечеряли і я на ніч купав дітей. Це те, що залишається з нашого мирного життя і за чим ти сумуєш", – ділився ведучий