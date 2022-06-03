Украинский шоумен Юрий Горбунов еще не виделся с сыновьями с начала полномасштабной войны. Все достижения ребят он видит только онлайн.
К слову Маша Ефросинина рассказала, сколько средств удалось собрать на марафоне SaveUkraine – #StopWar
Юрий Горбунов о разводе с сыном
Телеведущий рассказал, что больше 3 месяцев не видел сыновей. Ребята растут очень быстро и звездный отец скучает по ним.
Когда мы расстались с Данилой, ему было 6 месяцев, а сейчас ему уже 9. Ивану мы как раз отпраздновали 19 февраля 5 лет. И Данило из ребенка, который только лежал, уже сидит и стоит на ножках, делает первые шаги. Я это все вижу только по фото или видео. Это мне жаль, конечно,
– признался Юрий Горбунов.
Шоумен добавил, что младший сын Даниил иногда даже не узнает его из-за видеосвязи: "Когда мы несколько дней не созваниваемся, то потом он так внимательно смотрит, ему нужно некоторое время, чтобы узнать".
Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма Юрия Горбунова
Юрий Горбунов рассказывал, что в первые дни войны вывез жену и детей на запад Украины. "Очень сложно. Я мечтаю, чтобы мы все вместе собрались дома, сделали ужин, поужинали и я на ночь купал детей. Это то, что остается из нашей мирной жизни и по чему ты скучаешь", – делился ведущий.