Украинский шоумен Юрий Горбунов еще не виделся с сыновьями с начала полномасштабной войны. Все достижения ребят он видит только онлайн.

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Юрий Горбунов о разводе с сыном

Телеведущий рассказал, что больше 3 месяцев не видел сыновей. Ребята растут очень быстро и звездный отец скучает по ним.

Когда мы расстались с Данилой, ему было 6 месяцев, а сейчас ему уже 9. Ивану мы как раз отпраздновали 19 февраля 5 лет. И Данило из ребенка, который только лежал, уже сидит и стоит на ножках, делает первые шаги. Я это все вижу только по фото или видео. Это мне жаль, конечно,

– признался Юрий Горбунов.

Шоумен добавил, что младший сын Даниил иногда даже не узнает его из-за видеосвязи: "Когда мы несколько дней не созваниваемся, то потом он так внимательно смотрит, ему нужно некоторое время, чтобы узнать".



Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Напомним, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов задумываются об усыновлении. Из-за войны в Украине многие малыши остались без родителей. Сейчас пара не совсем готова взять ребенка, однако они говорят об этой возможности. "На мой взгляд, те семьи, которые смогут это сделать, будут иметь такую ​​возможность – просто обязаны это сделать. Ведь это еще один вклад даже не в победу, а в развитие государства, благосостояние граждан, которые останутся в нашей стране, которые будут ее восстанавливать".

Юрий Горбунов рассказывал, что в первые дни войны вывез жену и детей на запад Украины. "Очень сложно. Я мечтаю, чтобы мы все вместе собрались дома, сделали ужин, поужинали и я на ночь купал детей. Это то, что остается из нашей мирной жизни и по чему ты скучаешь", – делился ведущий.