Наразі голлівудська знаменитість не поширювала фото новонародженої у своїх соцмережах. До того ж невідомо, коли саме й де народилася донька.
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Періс Гілтон знову стала мамою
Зірка розповіла у своєму інстаграмі, що їхня сім'я збільшилась. Це стало відомо з публікації рожевого дитячого костюма з написом London. Тобто, Періс таким чином дала зрозуміти, що обрала ім'я дитині на честь столиці Великої Британії.
Вдячна за мою дівчинку,
– підписала допис знаменитість.
Є ймовірність, що дитину Періс Гілтон народила сурогатна матір. До цього світська діва розповідала, що мріє саме про донечку. Зірка зізнавалась, що заморожувала 20 ембріонів, однак, усі вони були хлопчиками.
У мене виходять лише хлопчики. У мене 20 хлопчиків,
– казала вона.
Сім'я Періс Гілтон / Фото з інстаграму співачки
Гілтон і син Фелікс / Фото з інстаграму співачки
Що відомо про дітей Періс Гілтон
- У січні цього року 41-річна модель зі своїм чоловіком, бізнесменом Картером Реумом, вперше стали батьками. У подружжя з'явився син, якого народила сурогатна мати. Знаменитість розповідала що завжди мріяла стати матір'ю, тому для неї – це велике щастя.
- Дитині дали подвійне ім'я – Фенікс Беррон Гілтон Реум. Феніс обрали, бо це ймення має символічне значення, за словами співачки – "це птах, який згорає, а потім підіймається з попелу, щоб знову літати". А друге ім'я дали на честь важливої для Періс людини – її покійного дідуся Беррона Гілтона. Дитині зараз 11 місяців.
- У червні модель потішила прихильників кадрами чоловіка-бізнесмена та 5-місячного сина. Вони спостерігали за репетицією першого сольного виступу співачки, який мав відбутися у Голлівуді. На малюка одягнули великі навушники, щоб вберегти його вуха від гучної музики.