Наразі голлівудська знаменитість не поширювала фото новонародженої у своїх соцмережах. До того ж невідомо, коли саме й де народилася донька.

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Періс Гілтон знову стала мамою

Зірка розповіла у своєму інстаграмі, що їхня сім'я збільшилась. Це стало відомо з публікації рожевого дитячого костюма з написом London. Тобто, Періс таким чином дала зрозуміти, що обрала ім'я дитині на честь столиці Великої Британії.

Вдячна за мою дівчинку,

– підписала допис знаменитість.

Є ймовірність, що дитину Періс Гілтон народила сурогатна матір. До цього світська діва розповідала, що мріє саме про донечку. Зірка зізнавалась, що заморожувала 20 ембріонів, однак, усі вони були хлопчиками.

У мене виходять лише хлопчики. У мене 20 хлопчиків,

– казала вона.



Сім'я Періс Гілтон / Фото з інстаграму співачки



Гілтон і син Фелікс / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про дітей Періс Гілтон