Поп-легенди зробили спільне фото близько 17 років тому. Періс Гілтон пожартувала, що саме вони започаткували тренд селфі.

До слова Спостерігали за мамою: Періс Гілтон замилувала кадрами крихітного сина з чоловіком-бізнесменом

Періс Гілтон показала архівні фото з Брітні Спірс

Брітні Спірс позувала на фото у білій атласній сорочці з комірцем, а Періс Гілтон – у сірому топі з блискучими бретелями та зі срібним ланцюжком на шиї. Їхні образи саме передавали атмосферу та стиль нульових.


Періс Гілтон і Брітні Спірс / Фото з інстаграму Періс Гілтон

Для одного з фото артистки одягнули обручі з чорними вушками. Аутфіти довершували їхні яскраві макіяжі (золоті тіні на очах та блиски для губ).


Періс Гілтон і Брітні Спірс / Фото з інстаграму Періс Гілтон

Фани з позитивом відреагували на їхні спільні фото. Архівні кадри зібрали безліч вподобань та коментарів.

  • "Найзнаковіший момент в історії";
  • "Легендарний дует";
  • "Мої королеви";
  • "Потрібно це повторити";
  • "Енергія матріархату".

Чим зараз живуть артистки

  • Брітні Спірс нещодавно розлучилась з чоловіком Семом Асгарі. На полицях книжкових магазинів з'явилися її мемуари. Найбільше читачів шокував момент з життя співачки, коли Джастін Тімберлейк змусив її робити аборт.
  • Періс Гілтон виховує 5-місячного сина. Але вона продовжує працювати – зірка готується до сольного шоу, яке відбудеться в театрі Генрі Фонда у Голлівуді