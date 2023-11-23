Поп-легенди зробили спільне фото близько 17 років тому. Періс Гілтон пожартувала, що саме вони започаткували тренд селфі.
До слова Спостерігали за мамою: Періс Гілтон замилувала кадрами крихітного сина з чоловіком-бізнесменом
Періс Гілтон показала архівні фото з Брітні Спірс
Брітні Спірс позувала на фото у білій атласній сорочці з комірцем, а Періс Гілтон – у сірому топі з блискучими бретелями та зі срібним ланцюжком на шиї. Їхні образи саме передавали атмосферу та стиль нульових.
Періс Гілтон і Брітні Спірс / Фото з інстаграму Періс Гілтон
Для одного з фото артистки одягнули обручі з чорними вушками. Аутфіти довершували їхні яскраві макіяжі (золоті тіні на очах та блиски для губ).
Періс Гілтон і Брітні Спірс / Фото з інстаграму Періс Гілтон
Фани з позитивом відреагували на їхні спільні фото. Архівні кадри зібрали безліч вподобань та коментарів.
- "Найзнаковіший момент в історії";
- "Легендарний дует";
- "Мої королеви";
- "Потрібно це повторити";
- "Енергія матріархату".
Чим зараз живуть артистки
- Брітні Спірс нещодавно розлучилась з чоловіком Семом Асгарі. На полицях книжкових магазинів з'явилися її мемуари. Найбільше читачів шокував момент з життя співачки, коли Джастін Тімберлейк змусив її робити аборт.
- Періс Гілтон виховує 5-місячного сина. Але вона продовжує працювати – зірка готується до сольного шоу, яке відбудеться в театрі Генрі Фонда у Голлівуді