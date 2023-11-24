Пока голливудская знаменитость не распространяла фото новорожденной в своих соцсетях. К тому же неизвестно, когда и где родилась дочь.

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Пэрис Гилтон снова стала мамой

Звезда рассказала в своем инстаграмме, что их семья увеличилась. Это стало известно из публикации розового детского костюма с надписью London. То есть Пэрис таким образом дала понять, что выбрала имя ребенку в честь столицы Великобритании.

Благодарна за мою девочку,

– подписала пост знаменитость.

Есть вероятность, что ребенка Пэрис Гилтон родила суррогатная мать. До этого светская дева рассказывала, что мечтает именно о дочери. Звезда признавалась, что замораживала 20 эмбрионов, однако все они были мальчиками.

У меня получаются только мальчики. У меня 20 мальчиков,

– говорила она.



Семья Пэрис Гилтон / Фото с инстаграмма певицы



Гилтон и сын Феликс / Фото из инстаграмма певицы

Что известно о детях Пэрис Гилтон