Пока голливудская знаменитость не распространяла фото новорожденной в своих соцсетях. К тому же неизвестно, когда и где родилась дочь.
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Пэрис Гилтон снова стала мамой
Звезда рассказала в своем инстаграмме, что их семья увеличилась. Это стало известно из публикации розового детского костюма с надписью London. То есть Пэрис таким образом дала понять, что выбрала имя ребенку в честь столицы Великобритании.
Благодарна за мою девочку,
– подписала пост знаменитость.
Есть вероятность, что ребенка Пэрис Гилтон родила суррогатная мать. До этого светская дева рассказывала, что мечтает именно о дочери. Звезда признавалась, что замораживала 20 эмбрионов, однако все они были мальчиками.
У меня получаются только мальчики. У меня 20 мальчиков,
– говорила она.
Семья Пэрис Гилтон / Фото с инстаграмма певицы
Гилтон и сын Феликс / Фото из инстаграмма певицы
Что известно о детях Пэрис Гилтон
- В январе этого года 41-летняя модель со своим мужем, бизнесменом Картером Реумом, впервые стали родителями. У супругов появился сын, которого родила суррогатная мать. Знаменитость рассказывала, что всегда мечтала стать матерью, поэтому для нее – это большое счастье.
- Ребёнку дали двойное имя – Феникс Беррон Гилтон Реум. Фенис выбрали, потому что это имя имеет символическое значение, по словам певицы – "это птица, которая сгорает, а затем поднимается из пепла, чтобы снова летать". А второе имя дали в честь важного для Пэрис человека – его покойного дедушки Беррона Гилтона. Ребенку сейчас 11 месяцев.
- В июне модель порадовала поклонников кадрами мужа-бизнесмена и 5-месячного сына. Они наблюдали за репетицией первого сольного выступления певицы, которое должно было состояться в Голливуде. На малыша надели большие наушники, чтобы уберечь его уши от громкой музыки.