Переживаємо нелегкий період, – Юлік на італійському радіо розповів про ситуацію в Україні

Шоумен Юлік долучився до прямого ефіру італійської радіостанції Campania. Він розповів не лише про творчість, а й про напружену ситуацію в Україні. Попри загальну тривожність зірка переконаний, що все буде гаразд.

У прямому ефірі Юлік спілкувався зі своїм другом і радіоведучим Міммо, з яким познайомився живучи в Неаполі, інформує пресслужба артиста 24 каналу. Той заявив, що італійці стурбовані новинами про загрозу російського вторгнення в Україну, але шоумен поспішив заспокоїти товариша й всіх слухачів.

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Зараз ми переживаємо нелегкий період. Щодня чуємо сумні новини, я б сказав дещо лячні. Проте я впевнений, що все буде гаразд! Всі ми хочемо жити в мирній країні, без війни. Мати змогу спокійно працювати, розвиватись і вірити у майбутнє своє і наших дітей,

– заявив Юлік у прямому ефірі.

"Я радий передати вітання усім жителям Італії, а також нашим діаспорянам. Хоч наші кордони тимчасово зачинені через карантинні обмеження, я вірю що невдовзі приїду й залюбки проведу час, поїм смачної піци та побачусь зі своєю сім'єю", – додав шоумен.

Юлік у вишиванці / Фото з інстаграму шоумена

Варто зазначити, що не лише Юлік, а й інші українські знаменитості просять не розсіювати паніку та не піддаватися тривозі:

лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та ексучасник "Тартака" Олександр Положинський вступили до лав тероборони ЗСУ;

та ексучасник "Тартака" вступили до лав тероборони ЗСУ; Ольга Сумська , Сергій Бабкін , Христина Решетник , Оля Полякова , Позитив, Оля Цибульська та інші зірки залишаються вдома й не збираються тікати з Україні слідом за олігархами;

, , , , та інші зірки залишаються вдома й не збираються тікати з Україні слідом за олігархами; співачка Світлана Тарабарова випустила трек "Заспокой мене", заспівавши про те, що зараз болить усій країні. Вона закликала зберігати спокій, зігріватися обіймами, кохати та вірити в краще.

розмова Юліка з радіоведучим Міммо тривала більш як 20 хвилин. Весь цей час він спілкувався італійською мовою, адже знає її бездоганно.Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!