Шоумен Юлик присоединился к прямому эфиру итальянской радиостанции Campania. Он рассказал не только о творчестве, но и о напряженной ситуации в Украине. Несмотря на общую тревожность, звезда убежден, что все будет в порядке.
В прямом эфире Юлик общался со своим другом и радиоведущим Миммо, с которым познакомился живя в Неаполе, сообщает пресс-служба артиста 24 каналу. Тот заявил, что итальянцы обеспокоены новостями об угрозе российского вторжения в Украину, но шоумен поспешил успокоить товарища и всех слушателей.
Сейчас мы переживаем нелегкий период. Каждый день слышим печальные новости, я бы сказал немного пугающие. Однако я уверен, что все будет в порядке! Все мы хотим жить в мирной стране, без войн. Иметь возможность спокойно работать, развиваться и верить в будущее свое и наших детей, – заявил Юлик в прямом эфире.
"Я рад передать привет всем жителям Италии, а также нашим диаспорянам. Хотя наши границы временно закрыты из-за карантинных ограничений, я верю что вскоре приеду и охотно проведу время, покушаю вкусную пиццу и увижусь со своей семьей", – добавил шоумен.