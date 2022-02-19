В прямом эфире Юлик общался со своим другом и радиоведущим Миммо, с которым познакомился живя в Неаполе, сообщает пресс-служба артиста 24 каналу. Тот заявил, что итальянцы обеспокоены новостями об угрозе российского вторжения в Украину, но шоумен поспешил успокоить товарища и всех слушателей.

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Сейчас мы переживаем нелегкий период. Каждый день слышим печальные новости, я бы сказал немного пугающие. Однако я уверен, что все будет в порядке! Все мы хотим жить в мирной стране, без войн. Иметь возможность спокойно работать, развиваться и верить в будущее свое и наших детей,

– заявил Юлик в прямом эфире.

"Я рад передать привет всем жителям Италии, а также нашим диаспорянам. Хотя наши границы временно закрыты из-за карантинных ограничений, я верю что вскоре приеду и охотно проведу время, покушаю вкусную пиццу и увижусь со своей семьей", – добавил шоумен.

Юлик в вышиванке / Фото из инстаграма шоумена