У прямому ефірі Юлік спілкувався зі своїм другом і радіоведучим Міммо, з яким познайомився живучи в Неаполі, інформує пресслужба артиста 24 каналу. Той заявив, що італійці стурбовані новинами про загрозу російського вторгнення в Україну, але шоумен поспішив заспокоїти товариша й всіх слухачів.

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Зараз ми переживаємо нелегкий період. Щодня чуємо сумні новини, я б сказав дещо лячні. Проте я впевнений, що все буде гаразд! Всі ми хочемо жити в мирній країні, без війни. Мати змогу спокійно працювати, розвиватись і вірити у майбутнє своє і наших дітей,

– заявив Юлік у прямому ефірі.

"Я радий передати вітання усім жителям Італії, а також нашим діаспорянам. Хоч наші кордони тимчасово зачинені через карантинні обмеження, я вірю що невдовзі приїду й залюбки проведу час, поїм смачної піци та побачусь зі своєю сім'єю", – додав шоумен.

Юлік у вишиванці / Фото з інстаграму шоумена