Перевела свій хейт на мене, – переможець "Холостячки" Задворний поглузував зі сліз Злати Огнєвіч

У фіналі другого сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного, але чоловік залишив її через півтора місяця. Його досі нещадно хейтять у мережі, але він вважає, що в усьому винна сама співачка.

У пост-шоу "Холостячки", яке вийшло в ефір 10 грудня, публіка дізналась, що Злата Огнєвіч та Андрій Задворний не разом. Після останнього випуску другого сезону на чоловіка ллється багато бруду. Він вважає, що ситуацію підігріла сама артистка, яка плакала у студії та в інстаграм-сторіс.

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Ці сльози були для того, щоб викликати до себе співчуття, а в мене це полетіло кулею, весь бруд вилився на мене. Тобто переворот свого хейту за весь сезон на мене… Я вірю в щирість цих сліз, але коли на сльози наводиться камера, то які мотиви,

– різко висловився переможець "Холостячки".

Після перегляду пост-шоу та емоційного допису Злати Огнєвіч у Задворного не залишилося "ніяких теплих почуттів". Він не відмовляється від слів про те, що "було боляче" розходитися з "Холостячкою". Однак чоловік не вважає, що він вчинив щось аморальне, за що його можна аж так хейтити.

"Негатив на мене йде такий, ніби я покинув жінку, відібрав у неї квартиру, вкрав гроші, ще й двох дітей зробив і залишив її саму, при тому, що обіцяв любити все життя. Ми зустрічалися півтора місяця й розійшлися абсолютно нормально. Так, з моєї ініціативи, але по-людськи", – додав Андрій Задворний.

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Андрій Задворний про розрив зі Златою Огнєвіч / Відео з інстаграму переможця "Холостячки"