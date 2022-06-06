Через розв'язання війни в Україні Росія зазнає бойкоту не тільки на політичній арені, але й культурній. Українська акторка Ольга Сумська вважає, що це один зі способів довести росіянам їхню неправоту.

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Ольга Сумська про бойкот російського

Акторка зізналась, що вона інколи отримує повідомлення від росіян з підтримкою. Але ці люди бояться публічно висловлювати позицію.

Ну а як інакше? Як інакше довести цим мільйонам зомбі, зомбованих людей, які дивляться те, що їм показують? Звісно, що є люди, які розуміють, і до речі їх дуже багато, вони мені пишуть: "Оленько, ми вас підтримуємо, але ми не можемо вийти й висловити свою позицію", бо це одразу позбавлення роботи, тюрма, страшні речі,

– сказала Ольга Сумська.

Зірка додала, що світовий бойкот був для Росії неминучим. Вона також зізналась, що має близьких у Росії, які так само "зомбовані".

"Світовий бойкот так чи інакше мав статися. Та стіна, яка між нами сьогодні, колись буде зруйнована, але, можливо, бойкотом ми дамо зрозуміти цим зомбі, що відбувається в Україні. Коли нам пишуть і кажуть, що ви самі себе бомбите, я не можу. По-перше, я перестала відповідати цим зомбованим людям, які писали, що це ми самі себе бомбимо", – зауважила Ольга Сумська.

І серед них є навіть близькі люди, бо в нас там є родичі. І коли я чую, що вони так висловлюються, я перестаю спілкуватися. Увесь світ має дати сьогодні супротив росіянам. Інакше не можна,

– додала вона.

Донька Ольги Сумської живе в Росії