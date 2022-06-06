Из-за разрешения войны в Украине Россия испытывает бойкот не только на политической арене, но и культурной. Украинская актриса Ольга Сумская считает, что это один из способов доказать россиянам их неправоту.

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Ольга Сумская о бойкоте русского

Актриса призналась, что иногда получает сообщение от россиян с поддержкой. Но эти люди боятся публично выражать позицию.

Ну, а как иначе? Как иначе доказать этим миллионам зомби, зомбированных людей, которые смотрят то, что им показывают? Конечно, есть люди, которые понимают, и кстати их очень много, они мне пишут: "Оленька, мы вас поддерживаем, но мы не можем выйти и высказать свою позицию", потому что это сразу лишение работы, тюрьма, страшные вещи,

– сказала Ольга Сумская.

Звезда добавила, что мировой бойкот был для России неизбежен. Она также призналась, что имеет близких в России, так же "зомбированных".

"Мировой бойкот так или иначе должен произойти. Та стена, которая между нами сегодня, когда-нибудь будет разрушена, но, возможно, бойкотом мы дадим понять этим зомби, что происходит в Украине. Когда нам пишут и говорят, что вы сами себя бомбите, я не могу. Во-первых, я перестала отвечать этим зомбированным людям, которые писали, что это мы сами себя бомбим", – отметила Ольга Сумская.

И среди них есть даже близкие люди, потому что у нас там есть родственники. И когда я слышу, что они так выражаются, я перестаю общаться. Весь мир должен сегодня дать против россиянам. Иначе нельзя,

– добавила она.

Дочь Ольги Сумской живет в России