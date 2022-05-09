60-річний Ігор Кондратюк вкрай різко висловлюється про всіх гастролерів з України. Такі як Лобода, Лорак померли для нього ще 8 років тому. Натомість Ольгу Сумську, донька якої досі на Росії, він засуджувати не береться. Усе тому, що, на його думку, батьки не повинні відповідати за "косяки" дорослих дітей.

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Кондратюк дав пораду Сумській через доньку-гастролерку

Шоумен вважає, що найкраще, що може зробити народна артистка Ольга Сумська, – повністю припинити спілкування з Антоніною Паперною. Хоч як батько трьох дітей розуміє, що це непросто.

Як Сумська може відповідати за те, що робить її доця? Вона доросла, статевозріла жінка, що вона може з нею зробити? Нічого. Єдине – повністю розірвати стосунки. Але це вибір, який важко зробити,

– заявив Ігор Кондратюк.

Водночас він має надію, що старшій доньці Сумської не байдуже на війну в Україні, і рано чи пізно вона повернеться сюди з Росії. Щоправда, чи приймуть Паперну тут, Кондратюк говорити не став.

"Якщо їй болить за Україну, якщо вона відчуває себе часткою країни, де була народжена, де живе її мати з батьком, то вона, швидше за все, переїде з Росії, бо там жити неможливо", – висловився шоумен.

Ольга Сумська з доньками та мамою / Фото з інстаграму акторки

Що Ольга Сумська каже про позицію доньки з Росії

У березні Ольга Сумська заявляла, що донька Антоніна хоч і не говорить про війну публічно, але "виплакала всі сльози, всім серцем переживає за Україну". Акторка натякнула, що та мовчить, бо "тотально залежить від обставин" і нібито не може виїхати з Росії.

"Мені пишуть колеги, нехай кидає все, нехай їде. Ну казна-що. Тільки виїхати з двома маленькими дітьми, повірте, це дуже складно, практично неможливо", – сказала Сумська, але конкретної причини так і не назвала.