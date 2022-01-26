Переслідувач Злати Огнєвіч казав журналістам на камеру, що вб'є зірку

Останні три роки Злата Огнєвіч страждала від переслідувань чоловіка, який погрожував її "завалити". Як з'ясувалось, про вбивство він говорив на камеру, але поліція не реагувала.

Три дні тому, 23 січня, Злата Огнєвіч оприлюднила відео, від якого мороз по шкірі. На авто за нею гнався переслідувач, котрий залякує її вже три роки. Чимало друзів і фанів співачки вперше побачили обличчя чоловіка, але весь цей час він не ховався від публіки. Ба більше, Вадим Лебедь давав інтерв'ю і на камеру казав, що вб'є артистку.

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Злився на неї. Говорив, що я її вб'ю,

– з усмішкою заявляв переслідувач.

Переслідувач Злати Огнєвіч / Скриншот з відео

Цю заяву він зробив півтора року тому, у листопаді 2020-го. На той час чоловік уже знав, де живе Злата Огнєвіч, і чатував її під під'їздом. "Хіба це проблема, знайти людину? Це невелика проблема", – казав Вадим Лебідь журналістам.

Як переслідувач напав на Злату Огнєвіч 2019 року

У тому ж інтерв'ю переслідувач розповів, як пізно ввечері напав на співачку біля її дому. Це сталось 28 лютого 2019 року після концерту в нічному клубі. Він схопив Злату Огнєвіч за руку, а та здійняла галас на весь район. Щоправда, сам Вадим Лебідь цю "зустріч" нападом не вважає.

Кликав її: "Злато, почекай, будь ласка". Тікати почала. Я не схопив, за руку взяв просто. Я вважаю, що це не напад. Напад – це коли руки сині, синці, побита людина. Вона не в гуморі була, я так розумію,

– розповів чоловік.

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