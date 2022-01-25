Відома українська співачка Злата Огнєвіч не вперше стикається з переслідуваннями фанатів. Днями вона поділилась, як не змогла захиститися від переслідувача.

До слова Злата Огнєвіч заявила в поліцію на чоловіка, який обіцяв її "завалити"

Випадок переслідування Злати Огнєвіч

Співачка розповіла, що напередодні Нового року, 31 грудня, вона зазнала переслідувань від чоловіка на вулиці. Зірка не уточнила, чи це був той самий чоловік, на якого вона вже написала заяву.

Втікаючи, Злата Огнєвіч забігла у хол одного з київських фітнес-клубів та попросила про допомогу, у якій їй відмовили.

Мене трясло від шоку, я благала їх викликати поліцію, допомогти мені. Але ніхто з охорони клубу цього не зробив. У них розпорядження чи щось там ще… Коли ж я сама спробувала це зробити – охорона клубу мене попросила викликати поліцію до сусіднього будинку, але не за адресою,

– поділилась артистка.

"Виходить, репутація спортивного клубу коштує дорожче за безпеку людини, яка просить про допомогу. Люди! А вам взагалі нормально у такому світі живеться?" – написала вона.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

Зараз Злата Огнєвіч бореться з чоловіком, який переслідує її вже близько 3 років:

24 січня вона звернулась до Віталія Кличка, усіх юристів, правоохоронних органів та президента Зеленського з проханням захистити її від переслідувача. Чоловік напередодні вкотре пригрозив вбивством не тільки Златі, але і її батькові.

Співачка розповідала, що всі спроби її та її сім'ї звернутися до поліції були марними. Та вона ще раз подала заяву.

Після публічного розголосу це спрацювало: справу було відкрито, а вже 25 січня чоловіка затримали в Києві та оголосили підозру.

Текст публікації Злати Огнєвіч

Найкращий захист – це напад!

Але дівчаток такому не вчать у дитинстві. Зазвичай, це прерогатива чоловіків – вони борються за територію і своє місце під сонцем з раннього дитинства, поки дівчатка (здебільшого) грають у ляльки й в'яжуть бантики.

Світ вже давно не потребує принцес, а ось принцеси все ще потребують принців. Мабуть.

А я вважаю, що світ потребує сильних жінок, з відчуттям власної гідності. Ось знаєте, такої гідності, на яку можна спертися, як на непорушну базу. Навіть коли навколо все валиться і летить до біса. Багато подій останнього року, часу – ну просто суперсильно зміцнили мою базу.

То що ж щодо захисту? А ось одна історія. 31 грудня 2021 року (о, так... цих переслідувань було багато, занадто багато. Навіть для мене – сильної дівчинки), у день, коли мене переслідував на вулиці суб'єкт чоловічої статі, я забігла в хол GYMMAXX (фітнес-клуб, я навіть колись була їх клієнтом. Буду тут об'єктивною – так, це справді хороший клуб… але його клієнтом я навряд чи тепер буду.

Мене трясло від шоку, я благала їх викликати поліцію, допомогти мені. Але ніхто з охорони клубу цього не зробив. У них розпорядження чи щось там ще… Коли ж я сама спробувала це зробити – охорона клубу мене попросила викликати поліцію до сусіднього будинку, але не за адресою. Виходить, репутація спортивного клубу коштує дорожче за безпеку людини, яка просить про допомогу. Люди! А вам взагалі нормально у такому світі живеться?

Особисто мені – ні.

P.S. Жінка – це не завжди про силу, але якщо потрібно, вона може стати дуже сильною і здатною захистити себе.