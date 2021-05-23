Неймовірно, – переможці Євробачення-2021 оцінили виступ Go_A та заспівали SHUM

Переможцями Євробачення-2021 стали представники Італії – гурт Måneskin. Колектив здобув найбільшу кількість балів від глядачів, які допомогли отримати бажаний кубок. На пресконференції, яка відбулася після фіналу, тріумфатори заявили, що вони вважають виступ українського гурту Go_A найкращим на цьогорічному конкурсі.

Європа обговорює результати фіналу Євробачення-2021. Вперше за 31 рік перемогла Італія. Українські глядачі та журі віддали найбільшу кількість балів саме цій країні.

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Måneskin про виступ Go_A на Євробаченні-2021

Після фіналу переможці Måneskin традиційно дали пресконференцію представникам медіа, які приїхали до Роттердаму з різних країн Європи. Журналісти поцікавилися, пісня якого конкурсанта сподобалася колективу найбільше.

На питання щодо фаворита відповів соліст Måneskin – Даміано Давид.

Україна. Неймовірно!

– заявив він.

Переможці Євробачення-2021 про гурт Go_A: дивіться відео онлайн

Måneskin заспівали трек SHUM

Перед фіналом за лаштунками італійці познайомилися з конкурсантами від України. Солістка Go_A Катерина Павленко вчила колег треку SHUM, з яким український гурт запалив сцену Євробачення-2021.

Måneskin співають SHUM: дивіться відео онлайн

Варто додати, Go_A на Євробаченні-2021 посіли 5 місце! Вони отримали 97 балів від журі та 297 балів – від глядачів. Серед результатів глядацького голосування Україна зайняла друге місце. Обійти Go_A змогли лише переможці Måneskin, яких потішили 318 балами.