"Танці з зірками 2021": переможці проєкту – Артур Логай та Анна Кареліна

Останні 13 тижнів Україна була прикута до телеекранів, аби в неділю, 28 листопада, дізнатися, хто переміг у п'ятому сезоні "Танців з зірками". У суперфінал проєкту потрапили одразу три пари, однак омріяний кубок отримала лише одна – Артур Логай та Анна Кареліна.

У суперфіналі "Танців з зірками" зустрілись три найсильніші пари ювілейного сезону – Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Артур Логай та Анна Кареліна, Костя Войтенко і Роксоляна Маланчук. Усі вони востаннє вийшли на паркет з трьома фантастичними номерами, вкотре підкоривши серця суддів і тисяч телеглядачів. За 13 випусків кожна з пар шалено виросла, тому була гідна головного трофея танцювального проєкту.

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За результатами голосування суддів і глядачів переможцями "Танців з зірками" стали Артур Логай та Анна Кареліна. Під бурхливі оплески публіки вони забрали заповітний кубок, заради якого пітніли в залі та не спали ночами. Актор і танцівниця не стримували ані емоцій, ані сліз.

Я весь проєкт вірив у наші сили, а зараз не вірю, що це відбувається. Я безмежно вдячний цьому шоу за те, що вся країна дізналась про зірку, на ім'я Анна Кареліна… Вірте в себе, вірте у свою мрію, як би не було складно,

– виголосив переможець "Танців".

Артур Логай та Анна Кареліна – переможці проєкту "Танці з зірками 2021" / Фото з інстаграму шоу

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Срібло на "Танцях з зірками" дісталось не менш сильній парі – Ользі Харлан і Дмитру Дікусару. До омріяної перемоги їм не вистачило одного кроку.

Про те, що відбулось зі мною за ці три з половиною місяці, можна писати книгу. Я вдячна цьому проєкту, він відкриває двері в нове життя… Дімо, ти найкращий партнер у світі. Дякую, що вірив у мене, в нашу пару,

– заявила фехтувальниця.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму шоу

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Натомість третє місце в суперфіналі "Танців з зірками" посіли Костя Войтенко і Роксоляна Маланчук. Цій парі забракло не лише балів суддів, а й підтримки глядачів. Вони гідно прийняли поразку та в очах тисяч фанів покинули паркет переможцями, а не переможеними.

Костя Войтенко і Роксоляна Маланчук / Фото з інстаграму шоу

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