Украинская певица Alina Pash подготовила для Национального отбора на Евровидение-2022 песню, написанную на двух языках. Она выступила в финале с трогательным номером, отмечает 24 канал.

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Выступление Alina Pash на отборе

Номер Alina Pash был лаконичным – без танцовщиц и с акцентом на исполнительницу. Артистка исполнила песню Shadows of Forgotten Ancestors.

"Конечно, легче записать песню о девушке, которая просится на танцы. И это будет круто. Но это уже было, такой меня уже видели. А я иду дальше. Я чувствую, когда песня из ранга сверхособенных. Как минимум, мы говорим о предках, они разные. Да и история сложная. Когда я слышу эту песню, иду сквозь нее, сквозь меня проходит свет, любовь. Любовь – это то, что я хотела бы транслировать в мир", – прокомментировала выбор трека артистка.

Члены жюри Нацотбора растрогались и расхвалили Alina Pash за выступление.

Это было вау. Это когда исполнитель каждой нотой, каждым словом приобщает тебя к песне. Даже если ты не понимаешь слова, ты понимаешь эмоцию. Я думаю, что совершенствовать этот номер можно, но то, что есть у Алины – вера и энергия,

– сказала Джамала.

Тина Кароль также добавила, что они "выбирают песню, а не историю артиста". Вероятно, она намекнула на поездку Alina Pash в Крым.

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors

Заметим, к Alina Pash приковано наибольшее внимание из-за громких обсуждений ее в сети:

Сначала артистка обвинила других финалистов, группу Kalush, в том, что она скопировала мотив ее песни в своей щедривке;

Также вокруг Alina Pash разгорелся скандал относительно ее поездки в Крым. В сети распространяли информацию, что певица посещала оккупированный Крым незаконно, то есть ехала через Россию, что является нарушением закона. Та же Паш считает, что все это – "заказуха".

Реакция сети

В комментариях поклонники активно делятся впечатлениями от выступления артистки: